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У Парижі арештували особняк екснардепа Жеваго за 40 мільйонів доларів

11:32 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
У Парижі арештували особняк екснардепа Жеваго за 40 мільйонів доларів Фото: бізнесмен Костянтин Жеваго (скриншот відео)
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У Парижі арештували особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів. Арешт наклали за запитом з України у справі про розтрату грошей банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Арешт на будинок наклали 9 листопада 2026 року. Запит про міжнародну правову допомогу Офіс Генерального прокурора направив до Франції 17 вересня. Підтвердження про арешт майна від компетентних органів Франції отримали 10 листопада.

Захід провели в межах кримінального провадження. Досудове розслідування у ньому веде Державне бюро розслідувань, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Що відомо про справу Жеваго

За даними слідства, Костянтин Жеваго контролював понад 90% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит". Разом з іншими керівниками банку за попередньою змовою він організував схему розтрати 113 мільйонів доларів.

Слідство вважає, що згодом ці гроші легалізували, тобто надали їм вигляд законних. Для цього використали офшорні структури та інші компанії, які контролював Жеваго.

Нагадаємо, колишній генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив, що колишньому нардепу Жеваго у Франції вручили підозру.

Це сталося 19 березня. Збитки у цій справі оцінили у понад 519 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Печерський суд Києва дозволив заочне розслідування щодо Жеваго.

За версією слідства, кошти банку з рахунків в іноземних банках передали в заставу під кредит для офшорної компанії, яку контролював сам бізнесмен.

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