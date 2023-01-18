У Франції профспілка пригрозила вимкнути світло депутатам
В рамках запеклої боротьби з планом уряду про підвищення пенсійного віку у Франції профспілка CGT погрожує законодавцям і мільярдерам вимкнути їм світло перед загальнонаціональним страйком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Запропонований законопроект про підвищення пенсійного віку, був оголошений минулого тижня, він передбачає підвищення пенсійного віку з 62 років до 64 років. Опитування громадської думки показують, що проти цього виступає переважна більшість працівників, які вже зіткнулися з кризою вартості життя.
"Було б добре, якби ми відключили їм (депутатам - ред.) електроенергію, щоб вони могли на кілька днів поставити себе на місце... французів, які не можуть дозволити собі оплатити рахунки", - сказав лідер CGT Філіп Мартінес.
Останніми днями педставник з енергетичної та шахтної філії CGT Себастьєн Менесплієр також погрожував відключенням електроенергії в офісах депутатів.
In pictures: French trade union CGT calls for cross-industry strikes in Paris for "increase in wages, pensions and minimum social standards", as well as "the defence of pensions and the right to strike" pic.twitter.com/agpZGYuhdu— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 10, 2022
Нагадаємо, працівники таких галузей, як транспорт, освіта та енергетика по всій Франції візьмуть участь у страйку в четвер, 19 січня. Великі марші протесту очікуються в Парижі та інших містах.
Промислові дії розглядаються як перевірка того, чи можуть профспілки, які в минулі роки намагалися переконати людей страйкувати, перетворити цей гнів на масовий соціальний протест.
Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.
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