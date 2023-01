У Франції профспілка пригрозила вимкнути світло депутатам

Запропонований законопроект про підвищення пенсійного віку, був оголошений минулого тижня, він передбачає підвищення пенсійного віку з 62 років до 64 років. Опитування громадської думки показують, що проти цього виступає переважна більшість працівників, які вже зіткнулися з кризою вартості життя.

"Було б добре, якби ми відключили їм (депутатам - ред.) електроенергію, щоб вони могли на кілька днів поставити себе на місце... французів, які не можуть дозволити собі оплатити рахунки", - сказав лідер CGT Філіп Мартінес.

Останніми днями педставник з енергетичної та шахтної філії CGT Себастьєн Менесплієр також погрожував відключенням електроенергії в офісах депутатів.

In pictures: French trade union CGT calls for cross-industry strikes in Paris for "increase in wages, pensions and minimum social standards", as well as "the defence of pensions and the right to strike" pic.twitter.com/agpZGYuhdu