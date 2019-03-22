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В Париже запретили "желтым желетам" проводить протесты

Новости » Политика    22.03.2019 - 17:44
В Париже запретили "желтым желетам" проводить протесты
Фото: протесты во Франции (twitter.com/gecko39)

Любые демонстрации будут запрещены в этот день на площади Шарля де Голля

Полиция запретила проведение протестов в Париже "желтых жилетов" в предстоящую субботу, 23 марта, на Елисейских полях. Об этом сообщает AFP.

Кроме этого, любые демонстрации будут запрещены в этот день на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского дворца - резиденции президента и Бурбонского дворца, где заседают депутаты нижней палаты французского парламента.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил в понедельник план по борьбе с беспорядками после возобновления протестов во Франции.

Также президент Эммануэль Макрон вернулся в Париж на кризисную встречу с министрами, на которой он приказал быстро принимать решения, "чтобы этого больше не повторилось".

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов"

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