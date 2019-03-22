У Парижі заборонили "жовтим желетам" проводити протести

Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

Будь-які демонстрації будуть заборонені в цей день на площі Шарля де Голля

Поліція заборонила проведення протестів в Парижі "жовтих жилетів" в майбутню суботу, 23 березня, на Єлисейських полях. Про це повідомляє AFP.

Крім цього, будь-які демонстрації будуть заборонені в цей день на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського палацу - резиденції президента і Бурбонського палацу, де засідають депутати нижньої палати французького парламенту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп представив у понеділок план по боротьбі з заворушеннями після відновлення протестів у Франції.

Також президент Еммануель Макрон повернувся в Париж на кризову зустріч з міністрами, на якій він наказав швидко приймати рішення, "щоб цього більше не повторилося".

Раніше повідомлялося, що в суботу, 16 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів".