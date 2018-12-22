Количество погибших из-за протестов во Франции возросло до 10

Фото: протесты "желтых жилетах" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Инцидент произошел вечером 21 декабря

Количество жертв в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции возросло до 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как сообщается, в пятницу, 21 декабря, вблизи города Перпиньян в результате столкновения с грузовиком, который был остановлен из-за блокады дороги "желтыми жилетами", погиб 36-летний мужчина.

"Водитель грузовика остался на месте и ждал прибытия полиции, в отличие от людей, которые блокировали дорогу и скрылись", - рассказал прокурор города Жан-Жак Фаньи.

По словам Фаньи, на месте инцидента остались "только две или три женщины из числа "желтых жилетов", которые также ждали полицию".

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции возросло до 9. Активист, который был местным лидером движения "желтых жилетах" в городе Ажен, был сбит грузовиком.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

Отметим, во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.