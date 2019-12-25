В Париже в Рождество люди остались без метро и пригородного транспорта

В среду, 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, в Париже будут закрыты все линии метро, почти не будут ходить пригородные поезда и автобусы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Как отмечается, из поездов дальнего следования в этот день будет ходить, в среднем, лишь один из шести. Метро будет закрыто.

"Несмотря на призыв президента Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается во всей Франции. Профсоюзы отказались прекратить бессрочную забастовку железнодорожников и сотрудников парижской транспортной компании RATP. Из-за этого общественный транспорт в столице ходит с серьезными перебоями, а в выходные почти полностью прекращает работу", - говорится в сообщении.

Забастовка также привела к крупным потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за протестов предприниматели теряют до 200 миллионов евро в день.

"В парижских оперных театрах, сотрудники которых также протестуют против отмены их специального пенсионного режима, за три недели отменили несколько десятков выступлений. Экономические потери в государственном учреждении оценили в восемь миллионов евро", - резюмируется.

Как известно, французские профсоюзы устраивают протесты из-за пенсионной реформы, которая предусматривает пересмотр действующей системы, при которой представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.

Кроме того, недавно во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставку комиссара связывают с невозможностью властей отменить пенсионную реформу.