У Парижі в Різдво люди залишилися без метро та приміського транспорту

У середу, 25 грудня, коли у Франції відзначають католицьке Різдво, у Парижі, будуть закриті всі лінії метро, майже не будуть ходити приміські поїзди та автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

Як зазначається, з поїздів далекого прямування в цей день буде ходити, в середньому, лише один з шести. Метро буде закрито.

"Попри заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", серія протестів проти пенсійної реформи триває у всій Франції. Профспілки відмовилися припинити безстроковий страйк залізничників та працівників паризької транспортної компанії RATP. Через це громадський транспорт у столиці ходить з серйозними перебоями, а у вихідні майже повністю припиняє роботу", - йдеться в повідомленні.

Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів та ресторанів. За даними Асоціації малого та середнього бізнесу, через протести підприємці втрачають до 200 мільйонів євро в день.

"В паризьких оперних театрах, співробітники яких також протестують проти скасування їх спеціального пенсійного режиму, за три тижні скасували кілька десятків виступів. Економічні втрати в державній установі оцінили у вісім мільйонів євро", - резюмується.

Як відомо, французькі профспілки влаштовують протести через пенсійну реформу, яка передбачає перегляд діючої системи, при якій представники окремих професій можуть виходити на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати за важкі умови праці.

Крім того, нещодавно у Франції верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Відставку комісара пов'язують з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу.