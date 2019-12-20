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Массовые забастовки во Франции продолжатся на рождественские праздники

Новости » Общество     20.12.2019 - 01:10
Массовые забастовки во Франции продолжатся на рождественские праздники
Фото: акция протеста во Франции (twitter.com / ajplus)

Профсоюзы не смогли достичь согласия с правительством

Французские профсоюзы после переговоров с правительством заявили, что забастовки из-за пенсионной реформы продолжатся на рождественские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом, лидер профсоюзного движения Филипп Мартинес заявил, что профсоюзы решили провести больше забастовок и демонстраций 9 января. Это означает, что на Рождество, когда миллионы французов едут к своим родным, транспорт все еще будет заблокирован.

Профсоюзы устраивают протесты из-за пенсионной реформы, которая предусматривает пересмотр действующей системы, когда представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.

С 2025 года все действующие 42 "специальные режимы" выхода на пенсию должна заменить универсальная система. Выходить на пенсию можно будет с 62 лет, а получать полную пенсию без отчислений - с 64 лет. Этот возраст планировали постепенно повышать.

Напомним, 17 декабря французская полиция в городе Нант применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста.

РБК-Украина писало, что во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставка связывается с невозможностью властей отменить пенсионную реформу, по которой в стране начались массовые забастовки.

Макрон думает об изменении пенсионной реформы из-за протестов Верховный комиссар по пенсиям во Франции подал в отставку
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