ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верховный комиссар по пенсиям во Франции подал в отставку

Новости » Политика     16.12.2019 - 14:08
Верховный комиссар по пенсиям во Франции подал в отставку
Фото: акция протеста во Франции (twitter.com / ajplus)

Из-за пенсионной реформы проходили массовые протесты во Франции

Верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Monde.

Власти Франции могут отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.

Напомним, последний раз во Франции масштабные протесты проходили в середине ноября. Тогда в результате беспорядков были задержаны более 100 человек в Париже.

Всего в ноябре в акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции взяли участие более 28 тысяч человек, среди которых 147 человек были задержаны.

Кроме того, в сентября во время акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже задержали более сотни демонстрантов. Тогда правоохранители оштрафовали минимум 104 участников протеста и осмотрели почти 1250 демонстрантов. Также полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

Также РБК-Украина писало, что в Париже работники общественного транспорта устроили акции протеста из-за недовольства пенсионной реформой. В связи с забастовкой были перекрыты 16 линий парижского метро, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий.

Увеличилось количество погибших во время протестов в Индии Во Франции из-за непогоды погибли двое человек
Новости Украины Францияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь