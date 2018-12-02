ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Париже протестующие повредили Триумфальную арку

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 16:58
В Париже протестующие повредили Триумфальную арку
Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Демонстранты оставили надписи на стенах арки и повредили некоторые статуи

В Париже (Франция) участники протестной акции против повышения цен на топливо повредили Триумфальную арку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, протестующие, которые выступают против повышения цен на топливо, оставили на стенах Триумфальной арки, одного из символов Франции, надписи вроде "Макрона в отставку", "Тримф желтых жилетов".

 Кроме того, в ходе протестов были повреждены некоторые статуи и декоративная отделка монумента.

"Ни одна причина не может оправдать осквернение Триумфальной арки", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрона.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Напомним, власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из протестные акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамен гриву, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

В Германии тысячи граждан протестуют против угля в энергетике В Нидерландах вслед за Францией начались акции "желтых жилетов"
Новости Украины ФранцияПарижпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь