В Париже протестующие повредили Триумфальную арку

Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Демонстранты оставили надписи на стенах арки и повредили некоторые статуи

В Париже (Франция) участники протестной акции против повышения цен на топливо повредили Триумфальную арку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, протестующие, которые выступают против повышения цен на топливо, оставили на стенах Триумфальной арки, одного из символов Франции, надписи вроде "Макрона в отставку", "Тримф желтых жилетов".

Кроме того, в ходе протестов были повреждены некоторые статуи и декоративная отделка монумента.

"Ни одна причина не может оправдать осквернение Триумфальной арки", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрона.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Напомним, власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из протестные акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамен гриву, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.