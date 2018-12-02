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Протесты в Париже: количество задержанных возросло до 260

Новости » Политика    02.12.2018 - 00:06
Протесты в Париже: количество задержанных возросло до 260
Фото: движение "Белые жилеты" (twitter.com/gecko39)

Почти 100 человек получили ранения

Городские власти заявили, что в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа было задержано по меньшей мере 260 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Также стало известно, что почти 100 человек, среди которых 14 полицейских, получили ранения. По оценкам Министерства внутренних дел Франции, в субботних протестах, которые были организованы движением "Желтые жилеты", по всей стране приняло участие около 75 тыс. демонстрантов.

Сообщается, что демонстранты, которые выступают против повышения цен на горючее, бросали в правоохранителей камни, на что полицейские ответили пуском слезоточивого газа. 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что те, кто несут ответственность за эти беспорядки "не хочет изменений или улучшений, им нужен хаос".

"Никакая причина не оправдывает нападение на власти", - добавил Макрон.

Напомним, в Нидерландах вслед за Францией начались акции "желтых жилетов". Участники акции не подали заявку на получение разрешения на демонстрацию в Гааге.

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