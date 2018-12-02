ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Парижі протестувальники пошкодили Тріумфальну арку

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 16:58
У Парижі протестувальники пошкодили Тріумфальну арку
Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Демонстранти залишили написи на стінах арки та пошкодили деякі статуї

У Парижі (Франція) учасники протестної акції проти підвищення цін на пальне пошкодили Тріумфальну арку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, протестувальники, які виступають проти підвищення цін на пальне, залишили на стінах Тріумфальної арки, одного із символів Франції, написи на кшталт "Макрона у відставку", "Трімф жовтих жилетів".

 Крім того, в ході протестів були пошкоджені деякі статуї та декоративне оздоблення монумента.

"Жодна причина не може виправдати осквернення Тріумфальної арки", - наголосив президент Франції Еммануель Макрон.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сутичок між демонстрантами, що протестують проти підвищення цін на пальне, та правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Нагадаємо, влада Франції може ввести режим надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

У Німеччині тисячі громадян протестують проти вугілля в енергетиці У Нідерландах слідом за Францією почалися акції "жовтих жилетів"
Новини України ФранціяПарижпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся