У Парижі протестувальники пошкодили Тріумфальну арку

Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Демонстранти залишили написи на стінах арки та пошкодили деякі статуї

У Парижі (Франція) учасники протестної акції проти підвищення цін на пальне пошкодили Тріумфальну арку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, протестувальники, які виступають проти підвищення цін на пальне, залишили на стінах Тріумфальної арки, одного із символів Франції, написи на кшталт "Макрона у відставку", "Трімф жовтих жилетів".

Крім того, в ході протестів були пошкоджені деякі статуї та декоративне оздоблення монумента.

"Жодна причина не може виправдати осквернення Тріумфальної арки", - наголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сутичок між демонстрантами, що протестують проти підвищення цін на пальне, та правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Нагадаємо, влада Франції може ввести режим надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.