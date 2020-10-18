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В Париже прошла акция памяти жестоко убитого учителя

Париж, Воскресенье 18 октября 2020 23:11
В Париже прошла акция памяти жестоко убитого учителя
Фото: акция памяти в Париже (twitter.com/SophieTheGorman)
Автор: Артур Родивилов

Тысячи человек вышли на акцию солидарности в центре Парижа в воскресенье, 18 октября, чтобы отдать дань памяти учителю лицея Сэмюэлю Пати. Его жестоко убили два дня назад за то, что он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает France 24.

Демонстранты держали плакаты, скандируя: "Нет тоталитаризму мышления" и "Я - учитель".

Участники акции на площади Республики в течение нескольких минут хлопали в ладоши в память о жертве теракта.

Сотрудники редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, которая подверглась нападению исламистов в 2015 году после публикации карикатур на Мухаммеда, присоединились к демонстрации, организованной по призыву организации "SOS Racisme" и профсоюзов преподавателей.

"Абсолютно важно показать нашу мобилизацию и нашу солидарность, нашу национальную сплоченность", - сказал министр образования Жан-Мишель Бланкер, призвав всех поддержать учителей.

Акции также прошли в Лионе, Тулузе, Страсбурге, Нанте, Марселе, Лилле и Бордо.

Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом". Полиция задержала более 10 человек по делу об убийстве.

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