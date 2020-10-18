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У Парижі відбулася акція пам'яті жорстоко вбитого вчителя

Париж, Неділя 18 жовтня 2020 23:11
У Парижі відбулася акція пам'яті жорстоко вбитого вчителя
Фото: акція пам'яті в Парижі (twitter.com/SophieTheGorman)
Автор: Артур Родивилов

Тисячі людей вийшли на акцію солідарності в центрі Парижа в неділю, 18 жовтня, щоб віддати шану пам'яті вчителю ліцею Семюелю Паті. Його жорстоко вбили два дні тому за те, що він показав своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє France 24.

Демонстранти тримали плакати, скандуючи: "Ні тоталітаризму мислення" і "Я - вчитель".

Учасники акції на площі Республіки протягом декількох хвилин плескали в долоні в пам'ять про жертву теракту.

Співробітники редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, яка зазнала нападу ісламістів в 2015 році після публікації карикатур на Мухаммеда, приєдналися до демонстрації, організованої за призовом організації "SOS Racisme" та профспілок викладачів.

"Абсолютно важливо показати нашу мобілізацію і нашу солідарність, нашу національну згуртованість", - сказав міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, закликавши всіх підтримати вчителів.

Акції також пройшли в Ліоні, Тулузі, Страсбурзі, Нанті, Марселі, Ліллі та Бордо.

Нагадаємо, у місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителя вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав подію "ісламським терактом". Поліція затримала понад 10 осіб у справі про вбивство.

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