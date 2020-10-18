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Убийство учителя под Парижем: семье террориста не хотели давать статус беженцев

Париж, Воскресенье 18 октября 2020 01:05
Убийство учителя под Парижем: семье террориста не хотели давать статус беженцев
Фото: полицейская машина возле места теракта (bfmtv.com)
Автор: Артур Родивилов

Французские власти изначально отказались предоставить статус беженцев семье молодого человека, которого подозревают в убийстве учителя под Парижем. Однако суд позже отменил это решение.

Об этом сообщает французское издание Le Point со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Ранее прокуратура Франции сообщила, что предполагаемый убийца учителя истории и географии имел статус беженца.

В 2008 году семья молодого человека, которому тогда было шесть лет, приехала во Францию из чеченского села.

После долгого рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища власти страны отказались предоставить членам семьи статус политических беженцев, сообщило издание.

Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом". Полиция задержала девять человек по делу об убийстве.

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