Убийство учителя в Париже: задержаны девять человек

Фото: полицейская машина возле места происшествия (bfmtv.com)

Во Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя чеченцем. Всего задержаны уже девять человек.

Об этом сообщает France 24.

Среди новых задержанных двое являются родителями, которые были несогласны с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Еще трое входят в близкий круг преступника, но не являются членами его семьи.

Ранее полиция задержала четверых родственников злоумышленника, один из которых несовершеннолетний.

Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".