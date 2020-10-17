ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Убийство учителя в Париже: задержаны девять человек

Париж, Суббота 17 октября 2020 11:38
Убийство учителя в Париже: задержаны девять человек
Фото: полицейская машина возле места происшествия (bfmtv.com)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя чеченцем. Всего задержаны уже девять человек.

Об этом сообщает France 24.

Среди новых задержанных двое являются родителями, которые были несогласны с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Еще трое входят в близкий круг преступника, но не являются членами его семьи.

Ранее полиция задержала четверых родственников злоумышленника, один из которых несовершеннолетний.

Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Франция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь