В Париже проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Сегодня в Париже усилены меры безопасности

В Париже (Франция) сегодня, 11 ноября 2018 года, проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, участие в торжествах принимают около 70 делегаций и лидеров государств. В частности, на торжествах присутствует президент США Дональт Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин.

Открылись торжества церемонией у Триумфальной арки, где выступил президент Франции Эммануэль Макрона. После мероприятий у Триумфальной арки гости проследовали в Елисейский дворец на рабочий ланч, после которого состоится пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ).

Отмечается, что сегодня в Париже усилены меры безопасности. В частности, перекрыта для пешеходов территория вокруг Триумфальной арки, а несколько кварталов в центре Парижа закрыты для автомобилей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко 11 ноября в Париже примет участие в мероприятиях, приуроченные к 100-летию завершения Первой мировой войны.

Отметим, ранее сообщалось, что в рамках торжественных мероприятий в Париже 11 ноября должна была состояться встреча Трампа и Путина. Вместе с тем, Макрон попросил не проводить переговоры Путина и Трампа в Париже. Позже стало известно, что Трамп и Путин отказались от переговоров в Париже и проведут двусторонние переговоры в Буэнос-Айресе на саммите G20.