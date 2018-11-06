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Макрон попросил не проводить переговоры Путина и Трампа в Париже

Новости » Политика    06.11.2018 - 12:07
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Ранее Путин инициировал встречу с Трампом 11 ноября в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как сообщается, Макрон выступил против проведения переговоров Путина и Трампа, "не пожелав, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны".

"Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе встречи с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном Путин предложил провести встречу с Трампом 11 ноября в Париже. В свою очередь, Трамп заявил, что встреча с Путиным в Париже "вероятней всего, состоится".

Вместе с тем, вчера стало известно, что Трамп не уверен, что будет встречаться с Путиным в ноябре в Париже, но допустил, что встреча может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

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Новости Украины Владимир ПутинДональд ТрампЭммануэль Макрон
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