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У Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 13:23
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Сьогодні в Парижі посилені заходи безпеки

У Парижі (Франція) сьогодні, 11 листопада 2018 року, проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, участь в урочистостях беруть близько 70 делегацій і лідерів держав. Зокрема, на урочистостях присутній президент США Дональт Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко, президент РФ Володимир Путін.

Відкрилися урочистості церемонією біля Тріумфальної арки, де виступив президент Франції Еммануель Макрона. Після заходів у Тріумфальної арки гості пройшли в Єлисейський палац на робочий ланч, після якого відбудеться пленарне засідання Паризького форуму миру (ПФМ).

Наголошується, що сьогодні в Парижі посилені заходи безпеки. Зокрема, перекрита для пішоходів територія навколо Тріумфальної арки, а кілька кварталів у центрі Парижа закриті для автомобілів.

У Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко 11 листопада у Парижі візьме участь у заходах, що приурочені до 100-річчя завершення Першої світової війни.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що в рамках урочистих заходів в Парижі 11 листопада має відбутися зустріч Трампа і Путіна. Разом з тим, Макрон попросив не проводити переговори Путіна і Трампа в Парижі. Пізніше стало відомо, що Трамп і Путін відмовилися від переговорів в Парижі і проведуть двосторонні переговори в Буенос-Айресі на саміті G20.

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