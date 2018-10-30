Порошенко посетит Францию 11 ноября

Фото: Порошенко и Макрон (УНИАН)

В это время во Франции также будут находиться Трамп и Путин

Президент Украины Петр Порошенко отправится с рабочим визитом в Париж (Франция) 11 ноября. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

По данным АПУ, в этот день в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко 100-летию завершения Первой мировой войны.

"Президент Украины получил приглашение от Президента Франции (Эммануэля Макрона, - ред.) принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 10-11 ноября. Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж", - сообщили в АПУ.

Добавим, что в эти дни в Париже также должна состояться встреча президент США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Париже 11 ноября 2018 года. В частности, Трамп сказал, что встреча "скорее всего состоится".

После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.