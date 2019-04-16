В Париже оценивают ущерб от пожара в Нотр-Дам де Пари

В Париже продолжают оценивать ущерб из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщила мэр французской столицы Анна Идальго в Twitter.

Сообщается, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа. Вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа. Отметим, что не пострадали 16 медных статуй.

В Париже продолжают оценивать ущерб от пожара. Доступ внутрь собора по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температура во время пожара. Уничтожены находившиеся снаружи часы.

Фото: сохраненные реликвии (twitter.com/Anne_Hidalgo)

Под вопросом остается и состояние ряда больших картин. Из-за большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным. В общей сложности удалось спасти не менее 30% предметов искусства. При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, вынесенных из собора или же и о тех, которые остаются в здании и не пострадали от огня.

Сообщается, что на реставрацию собора уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро. В свою очередь, государственный секретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что работы по стабилизации в Нотр-Даме займут 48 часов.

Отметим, из-за пожара в соборе обрушились шпиль и крыша. Пожарные успели потушить одну с башен и фасад здания. В результате пожара пострадали двое полицейских и один пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро.