У Парижі оцінюють збиток від пожежі в Нотр-Дам де Парі

В Парижі продовжують оцінювати збиток через пожежу в Соборі Паризької Богоматері. Про це повідомила мер французької столиці Ганна Ідальго в Twitter.

Повідомляється, що вдалося врятувати Терновий вінець Ісуса Христа. Разом з іншими представляють цінність реліквіями і предметами він тимчасово розміщені в мерії Парижа. Зазначимо, що не постраждали 16 мідних статуй.

В Парижі продовжують оцінювати шкоду від пожежі. Доступ всередину собору, як і раніше обмежений. Серйозну стурбованість у фахівців викликають різнокольорові вітражі. На думку ряду експертів, вони могли були бути частково пошкоджені через високу температуру під час пожежі.

Під питанням залишається і стан ряду великих картин. Через великий розмір винести їх під час пожежі не представлялося можливим. В цілому вдалося врятувати не менше 30% предметів мистецтва. При цьому не вказується, чи йде мова тільки про предмети, винесені з собору або ж і про тих, які залишаються в будівлі і не постраждали від вогню.

Відзначимо, через пожежу в соборі обвалились шпиль і дах. Пожежники встигли загасити одну з веж і фасад будівлі. В результаті пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. На відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро.