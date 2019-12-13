У Парижі невідомий з ножем напав на поліцейських

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Поліцейські провели сім пострілів у нападника

В Парижі невідомий скоїв збройний напад на трьох поліцейських, нападник був ліквідований правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що інцидент стався в п'ятницю, 13 грудня, близько 10:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом) в діловому районі Парижа Ла Дефанс. Невідомий чоловік, озброєний ножем, вчинив напад на трьох патрульних.

У результаті поліцейські провели сім пострілів, двоє з яких потрапили в груди і стегно нападникові. Чоловік при собі не мав документів. Про постраждалих в результаті нападу не повідомляється.

Нагадаємо, на початку жовтня в Парижі чоловік з ножем напав у штаб-квартирі поліції на правоохоронців. В результаті нападу загинули четверо поліцейських, нападника застрелили. Ним виявився колишній адміністративний співробітник поліції, який більше 20 років працював в довідковому відділі.

Також повідомлялося, що в британському Манчестері 11 жовтня чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру. В результаті п'ятеро людей постраждали. Нападника вдалося затримати. У поліції розглядають напад як терористичну атаку.