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Нападение в Париже: убиты четверо полицейских

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 16:07
Нападение в Париже: убиты четверо полицейских
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Нападавшего застрелили

В результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже (Франция), погибли четверо сотрудников полиции. Об этом сообщает ВВС.

Нападавшего застрелили. По предварительным данным, он сам работал в штаб-квартире полиции. Его мотивы пока неизвестны.

Район происшествия оцеплен. Ближайшие к штаб-квартире полиции, расположенной на острове Сите, станции метро закрыты. На место преступления выехал глава МВД Франции.

Напомним, в Париже преступник с ножом проник на территорию штаб-квартиры городской полиции и напал на находившихся там сотрудников. Сообщалось, что в результате были ранены трое полицейских.

РБК-Украина сообщало, что 2 октября в Париже несколько тысяч сотрудников полиции вышли на демонстрацию против увеличения суицидов среди правоохранителей. Участие в демонстрации взяли около 27 тысяч правоохранителей.

Отмечается, что с начала акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями, актами насилия и вандализма. С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских.

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских Во Франции прошел массовый протест правоохранителей
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