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Нападение в Манчестере полиция расценивает как теракт

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 19:36
Нападение в Манчестере полиция расценивает как теракт
Фото: нападение на посетителей ТЦ "Манчестер Арндейл" (dailystar)

По последней информации, в результате происшествия были ранены четыре человека

Полиция Великобритании рассматривает нападение в Манчестере, которое было совершено утром 11 октября, как террористическую атаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, полиция задержала 40-летнего подозреваемого в нападении. Впоследствии ему сообщили о подозрении в терроризме и арестовали.

Согласно имеющимся данным, в результате атаки ножевые ранения получили четыре человека. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Трое пострадавших - двух женщин и одного мужчину доставили с ножевыми ранениями в больницы. Еще одной потерпевшей оказали помощь на месте.

Пока о мотивах преступника ничего не известно. Дело расследует антитеррористический отдел полиции.

Напомним, 11 октября в Манчестере человек с ножом напал на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл". Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также было остановлено движение на улицах близ ТЦ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 октября в столице Франции Париже мужчина с ножом напал на штаб-квартиру полиции, в результате чего погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

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