В Париже начались работы по укреплению элементов Нотр-Дам

Фото: Нотр-Дам де Пари (twitter.com/PompiersParis)

Рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама

Специалисты Франции начали работы по укреплению нескольких элементов собора Нотр-Дам де Пари, которые могут обрушиться после пожара. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на AFP.

На кадрах видео, которое опубликовало агентство, можно увидеть, как рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама, одного из нескольких ключевых элементов, которые пострадали во время пожара.

Треугольный элемент, длина которого около 15 метров и весом несколько тонн, больше не поддерживается опорными балками крыши и его падение приведет к обрушению части северного фасада.

VIDEO: Work begins to strengthen the gables of Notre-Dame's northern transverse, one of several strategic points weakened by a blaze which threatened to destroy the cathedral pic.twitter.com/gGVQZ47AHY — AFP news agency (@AFP) 19 апреля 2019 г.

Напомним, 15 апреля вечером в столице Франции горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не обнаружила признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается.

Как отметил министр культуры Франции Франк Риестер, после пожара Нотр-Даму сохраняется угроза обрушения трех элементов собора.

Отметим, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль. Также горела одна из башен, однако спасатели успели ее потушить. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать худшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

Кроме того, сумма пожертвований на реконструкцию после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро. Отмечается, что 16 апреля в первый день сбора средств среди граждан было пожертвовано более чем на 136 млн евро.