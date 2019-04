В Париже начались работы по укреплению элементов Нотр-Дам

Рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама

Специалисты Франции начали работы по укреплению нескольких элементов собора Нотр-Дам де Пари, которые могут обрушиться после пожара. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на AFP.

На кадрах видео, которое опубликовало агентство, можно увидеть, как рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама, одного из нескольких ключевых элементов, которые пострадали во время пожара.

Треугольный элемент, длина которого около 15 метров и весом несколько тонн, больше не поддерживается опорными балками крыши и его падение приведет к обрушению части северного фасада.

VIDEO: Work begins to strengthen the gables of Notre-Dame's northern transverse, one of several strategic points weakened by a blaze which threatened to destroy the cathedral pic.twitter.com/gGVQZ47AHY