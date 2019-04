У Парижі почалися роботи зі зміцнення елементів Нотр-Дам

Робітники встановлюють конструкцію для зміцнення фронтону північного поперечного нефу Нотр-Дама

Фахівці Франції розпочали роботи із зміцнення кількох елементів собору Нотр-Дам де Парі, які можуть обвалитися після пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

На кадрах відео, яке опублікувало агенство, можна побачити, як робітники встановлюють конструкцію для зміцнення фронтону північного поперечного нефу Нотр-Дама, одного з декількох ключових елементів, які постраждали під час пожежі.

Трикутний елемент, довжина якого близько 15 метрів і вагою кілька тонн, більше не підтримується опорними балками даху і його падіння призведе до обвалення частини північного фасаду.

VIDEO: Work begins to strengthen the gables of Notre-Dame's northern transverse, one of several strategic points weakened by a blaze which threatened to destroy the cathedral pic.twitter.com/gGVQZ47AHY