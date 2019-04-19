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Во Франции заявили об угрозе обрушения частей Нотр-Дама

Новости » Происшествия    19.04.2019 - 09:44
Во Франции заявили об угрозе обрушения частей Нотр-Дама
Фото: Нотр-Дам де Пари (twitter.com/CGdrawing)

После пожара в Нотр-Даме могут обрушиться три элемента собора

После пожара в Нотр-Дам де Пари сохраняется угроза обрушения трех элементов собора. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер, передает Le Figaro.

По словам Риестера, в соборе Нотр-Дам де Пари обнаружены три уязвимые точки. Первая из них расположена в северном трансепте собора - треугольный элемент длиной около 15 метров, который пересекает фасад, больше не поддерживается балками крыши. Предполагается, что в случае падения такой элемент может разрушить большую часть северного фасада.

Также опасения вызывает западный фронтон между двумя колокольнями, так как в результате пожара обрушились перекрытия, на которые он опирался. Третьим проблемным элементом является угол южной колокольни, который деформировался в результате нагрева.

Напомним, ранее сообщалось, что Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара.

Также стало известно, что мэрия Парижа приняла решение построить рядом с Нотр-Дам де Пари временный деревянный собор. Деревянное сооружение останется на площади перед собором до конца восстановительных работ, которые, по обещанию президента Франции Эммануэля Макрона, будут завершены за пять лет.

 

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