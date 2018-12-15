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У Парижі число затриманих учасників акції "жовтих жилетів" перевищило 70

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 13:30
У Парижі число затриманих учасників акції "жовтих жилетів" перевищило 70
Фото: протест у Парижі (twitter.com/aline_leclerc)

У Парижі проходять протести "жовтих жилетів"

У Парижі (Франція) число затриманих учасників акції "жовтих жилетів" перевищило 70 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомляється, в цю суботу в Парижі і в передмістях було заарештовано понад 70 осіб проти майже 500 минулого тижня в той же час.

"Опівдні 72 людини вже були арештовані в місцях збору "жовтих жилетів" в Парижі і передмісті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, видання Le Monde повідомляє, що на даний момент в Парижі участь у протестах беруть близько тисячі чоловік, що значно менше, ніж у минулі рази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 43 затриманих в Парижі. Такі дані поліція озвучувала станом на 10:30 за місцевим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, в Парижі акції протестів "жовтих жилетів" минулої суботи завдали столиці Франції збиток майже на 10 млн євро. За даними мерії Парижа, найбільше постраждала площа Шарля де Голля, а також вулиці, які знаходяться поруч.

Як відомо, через протести президент Франції Емманюель Макрон оголосив надзвичайний економічний стан в країні.

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