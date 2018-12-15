У Парижі число затриманих учасників акції "жовтих жилетів" перевищило 70

Фото: протест у Парижі (twitter.com/aline_leclerc)

У Парижі проходять протести "жовтих жилетів"

У Парижі (Франція) число затриманих учасників акції "жовтих жилетів" перевищило 70 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомляється, в цю суботу в Парижі і в передмістях було заарештовано понад 70 осіб проти майже 500 минулого тижня в той же час.

"Опівдні 72 людини вже були арештовані в місцях збору "жовтих жилетів" в Парижі і передмісті", - йдеться в повідомленні.

Pour avoir une idée du nombre de #giletsjaunes sur les Champs-Elysées à midi. pic.twitter.com/W1U7k3R6Py — Aline Leclerc (@aline_leclerc) December 15, 2018

Крім того, видання Le Monde повідомляє, що на даний момент в Парижі участь у протестах беруть близько тисячі чоловік, що значно менше, ніж у минулі рази.

1ere Marseillaise du jour par quelques centaines de #giletsjaunes entourés par des gendarmes mobiles sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/P3xmcIahus — Aline Leclerc (@aline_leclerc) December 15, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 43 затриманих в Парижі. Такі дані поліція озвучувала станом на 10:30 за місцевим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, в Парижі акції протестів "жовтих жилетів" минулої суботи завдали столиці Франції збиток майже на 10 млн євро. За даними мерії Парижа, найбільше постраждала площа Шарля де Голля, а також вулиці, які знаходяться поруч.

Як відомо, через протести президент Франції Емманюель Макрон оголосив надзвичайний економічний стан в країні.