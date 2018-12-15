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В Париже полиция задержала более 40 участников протестов "желтых жилетов"

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 12:50
В Париже полиция задержала более 40 участников протестов "желтых жилетов"
Фото: акция "желтых жилетов" в Париже (rfi.fr)

В Париже сегодня проходят протесты "желтых жилетов"

В Париже (Франция) сегодня утром, 15 декабря, полиция задержала более 40 участников протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Как сообщается, сегодня утром в Париже задержали более 40 человек, которые принимают участие в акции "желтых жилетов", тогда как на прошлой неделе в такое же время были задержаны  более чем 300 человек. 

"В 10:30 (11:30 по киевскому времени, - ред.) в эту субботу 43 человека уже были арестованы в местах сбора "желтых жилетов" в Париже", - сообщает издание, ссылаясь на данные местной полиции. 

Отмечается, что протесты "желтых жилетов" в Париже проходят пятую субботу подряд. К охране правопорядка привлечено около 8 тыс. сотрудников полиции и 14 бронированных машин жандармерии. 

Напомним, ранее сообщалось, что французские протестующие, так называемые "желтые жилеты"анонсировали массовые акции в субботу, 15 декабря.

Отметим, также сообщалось, что протесты "желтых жилетов" начались в Израиле в связи с сообщениями о значительном повышении цен на электроэнергию и воду с января 2019 года. 

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