В Париже через год после пожара открыли площадь перед Нотр-Дам

В Париже сегодня, 31 мая, открыли для посетителей площадь перед Собором Парижской Богоматери. Впервые после пожара в соборе туристы и жители города смогут попасть на площадь.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Шлагбаумы на входе к площади были сняты сегодня в 15:00, после чего площадь перед Нотр-Дам официально открыли для посетителей. На открытии присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры страны Франк Ристер.

Как заявил Ристер, открытие площади является очень красивым символом, представляющим собой первый шаг к восстановлению собора.

Отметим, пожар в соборе Нотр-Дам произошел 15 апреля 2019 года. Огнем были уничтожены шпиль и кровля собора, а также повреждены интерьер, верхние стены и окна. Площадь перед собором была закрыта из-за загрязнения свинцом, который содержался в элементах кровли.

Уровень концентрации этого опасного химического элемента вокруг собора превышал допустимые значения в несколько раз.

Как писало РБК-Украина, большая часть ценностей, которые хранились в Нотр-Дам не пострадали во время пожара.

Добавим, после пожара французские архитекторы представили проект реставрации собора, они предлагали изготовить для Нотр-Дам стеклянные шпиль и крышу.