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Проживающих вблизи сгоревшего Нотр-Дама предупредили о загрязнении свинцом

Новости » Общество    29.04.2019 - 02:33
Проживающих вблизи сгоревшего Нотр-Дама предупредили о загрязнении свинцом
Фото: Нотр-Дам де Пари (GettyImages)

Свинец присутствует в помещениях, которые оставались открытыми в момент пожара

Префектура полиции Парижа предупредила жителей близких к Нотр-Даму районов о возможном загрязнении свинцом после пожара. Об этом сообщает Le Point.

Отмечается, что результаты анализа, проведенные центральной лабораторией, показали, что в некоторых зонах присутствует свинец, в частности в помещениях, которые оставались открытыми в момент пожара и где оседала пыль. Жителей близких к Нотр-Даму районов призвали провести уборку в своих квартирах, протереть мебель и другие предметы.

Известно, что свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле.

Ранее сообщалось, что французские 25 апреля полицейские начали осматривать собор Нотр-Дам де Пари впервые после пожара. 

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

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