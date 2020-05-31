У Парижі через рік після пожежі відкрили площу перед Нотр-Дам

У Парижі сьогодні, 31 травня, відкрили для відвідувачів площу перед Собором Паризької Богоматері. Вперше після пожежі в соборі туристи та жителів міста зможуть потрапити на площу.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Шлагбауми на вході до площі були зняті сьогодні о 15:00, після чого площу перед Нотр-Дам офіційно відкрили для відвідувачів. На відкритті були присутні мер Парижа Анн Ідальго та міністр культури країни Франк Рістер.

Як заявив Рістер, відкриття площі є дуже красивим символом, який є першим кроком до відновлення собору.

Зазначимо, пожежа в соборі Нотр-Дам сталася 15 квітня 2019 року. Вогнем було знищено шпиль та крівлю собору, а також пошкоджено інтер'єр, верхні стіни та вікна. Площа перед собором була закрита через забруднення свинцем, який містився в елементах покрівлі.

Рівень концентрації цього небезпечного хімічного елементу навколо собору перевищував допустимі значення в декілька разів.

Як писало РБК-Україна, більша частина цінностей, які зберігалися в Нотр-Дам не постраждали під час пожежі.

Додамо, після пожежі французькі архітектори представили проект реставрації собору, вони пропонували виготовити для Нотр-Дам скляні шпиль та дах.