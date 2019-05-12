Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей

Фото: Нотр-Дам де Пари (GettyImages)

Крышу и шпиль для собора предлагается изготовить из стекла, дуба и углеродного волокна

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт архитектурного бюро.

В частности, бельгийский архитектор и автор идеи Винсент Келльбо назвал свой проект Palingenesis, что в переводе с греческого языка означает "возрождение".

Архитекторы предложили изготовить крышу и шпиль для собора из стекла, дуба и углеродного волокна. По задумке специалистов, кровля должна будет вырабатывать электричество и тепло. Кроме того, предлагается наладить пассивную вентиляцию здания.

Фото: проект реставрации собора Нотр-Дам (vincent.callebaut.org)

Проект также предусматривает создание сада для "созерцания и медитации", который послужит размещением общественной городской фермы. Здесь, по задумке специалистов, один человек сможет вырастить до 25 кг фруктов и овощей на кв. метр в год, благодаря чему суммарный урожай составит 21 т в год. Выращенные фрукты и овощи архитекторы предложили раздавать бесплатно.

"Новая архитектура шпиля, как плащаница, поднятая из краеугольного камня, символизирует возрождение, а также тайну собора и воскрешение Христа. И под саваном появляются жизнь и обновление. Нотр-Дам снова ослепит мир, усиливая духовное послание и стремление", - рассказал Винсент Келльбо.

Также на шпиле предлагается установить медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара.

Ометим, собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам.