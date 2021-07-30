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В Париже автомобиль врезался в террасу кафе: один погибший

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Париж, Пятница 30 июля 2021 04:38
В Париже автомобиль врезался в террасу кафе: один погибший Фото: в Париже автомобиль врезался в террасу кафе (AP)
Автор: РБК-Украина

В Париже автомобиль врезался в террасу кафе. Один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел около 23:00 по местному времени на улице Ги Моке в XVII округе Парижа. Среди пострадавших, в частности, пассажир автомобиля, который остался заблокированным внутри.

По предварительным данным, автомобиль ехал со значительным превышением скорости, от удара он перевернулся на бок.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его разыскивают. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители, на месте продолжается полицейская операция.

Напомним, что в Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие.

Также в Париже авто протаранило полицейский фургон.

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