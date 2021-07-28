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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Среда 28 июля 2021 20:54
В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие Ajnj^ В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком (panoramakutna.pl)
Автор: РБК-Украина

В Польше автобус, который перевозил детей из лагеря, столкнулся с грузовиков. В салоне автобуса находилось 44 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Авария произошла в городе Недржев Второй Кутненского повята Лодзинского воеводства.

По неустановленным пока причинам, автобус въехал в заднюю часть полуприцепа тягача.

В результате аварии пострадали 12 человек. Травмы оказались несерьезными и представляют собой в основном ссадины, порезы и ушибы.

Детей в возрасте от 12 до 16 лет осматривают врачи скорой помощи и, при необходимости, доставляют в больницы. Водитель автобуса также получил легкие травмы.

Водитель автобуса и водитель грузовика были трезвы.

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