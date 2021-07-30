У Парижі автомобіль врізався в терасу кафе: один загиблий
Фото: у Парижі автомобіль врізався в терасу кафе (AP)
У Парижі автомобіль врізався в терасу кафе. Одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.
Інцидент стався близько 23:00 за місцевим часом на вулиці Гі Моке в XVII окрузі Парижа. Серед постраждалих, зокрема, пасажир автомобіля, який залишився заблокованим всередині.
За попередніми даними, автомобіль їхав зі значним перевищенням швидкості, від удару він перекинувся на бік.
Водій автомобіля зник з місця події, його розшукують. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці, на місці триває поліцейська операція.