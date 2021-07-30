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У Парижі автомобіль врізався в терасу кафе: один загиблий

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Париж, П'ятниця 30 липня 2021 04:38
У Парижі автомобіль врізався в терасу кафе: один загиблий Фото: у Парижі автомобіль врізався в терасу кафе (AP)
Автор: РБК-Україна

У Парижі автомобіль врізався в терасу кафе. Одна людина загинула, ще шестеро - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Інцидент стався близько 23:00 за місцевим часом на вулиці Гі Моке в XVII окрузі Парижа. Серед постраждалих, зокрема, пасажир автомобіля, який залишився заблокованим всередині.

За попередніми даними, автомобіль їхав зі значним перевищенням швидкості, від удару він перекинувся на бік.

Водій автомобіля зник з місця події, його розшукують. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці, на місці триває поліцейська операція.

Нагадаємо, що у Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі.

Також у Парижі авто протаранило поліцейський фургон.

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