В Париже на акции "желтых жилетов" задержано более 140 человек

Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

16 человек было заключено под стражу

В полиции Парижа заявили, что 22 декабря 2018, на акции "желтых жилетов", было задержано 142 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что среди задержанных 16 человек было заключено под стражу. Большую часть из них задержали под предлогом совершения массовых насильственных действий.

Также среди задержанных присутствует и один из организаторов протестов, который был на встрече с правительством 1 декабря - Эрик Друэ. Он подозревается в организации массовых беспорядков и ношении оружия.

Правоохранители стянули в столицу более 1200 жандармов и полицейского спецназа. В данное время они очищают центр столицы от манифестантов с использованием спецтехники, водометов и слезоточивого газа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что количество погибших из-за протестов во Франции возросло до 10. В пятницу, 21 декабря, вблизи города Перпиньян в результате столкновения с грузовиком, который был остановлен из-за блокады дороги "желтыми жилетами", погиб 36-летний мужчина.