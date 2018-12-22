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У Парижі на акції "жовтих жилетів" затримано понад 140 осіб

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 22:57
У Парижі на акції "жовтих жилетів" затримано понад 140 осіб
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

16 осіб було укладено під варту

В поліції Парижа заявили, що 22 грудня 2018, на акції "жовтих жилетів", було затримано 142 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що серед затриманих 16 осіб було укладено під варту. Більшу частину серед них затримали під приводом здійснення масових насильницьких дій.

Також серед затриманих є і один з організаторів протестів, який був на зустрічі з урядом 1 грудня - Ерік Друе. Він підозрюється в організації масових заворушень і носінні зброї.

Правоохоронці стягнули в столицю більше 1200 жандармів і поліцейського спецпризу. В даний час вони очищають центр столиці від маніфестантів з використанням спецтехніки, водометів і сльозогінного газу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість загиблих через протести у Франції зросло до 10. У п'ятницю, 21 грудня, поблизу міста Перпіньян в результаті зіткнення з вантажівкою, який був зупинений через блокаду дороги "жовтими жилетами", загинув 36-річний чоловік.

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