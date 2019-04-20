В Париже на акции "желтых жилетов" арестованы более 120 человек

В столице Франции Париже сегодня, 20 апреля, во время акции движения "желтых жилетов" в сотрудники правоохранительных органов задержали 126 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Согласно информации издания The Local France, по состоянию на 11:00 по местному времени в центре Парижа были арестованы 70 человек.

Как отмечается, "желтые жилеты" собрались на очередную, 23-ю по счету акцию. Только две из четырех запланированных демонстраций были разрешены властью Парижа.

Также издание отмечает, что из-за протестов с 8:00 сегодня не работает ряд станций метро, движение автобусов также нарушено и закрыты несколько мостов в центре Парижа.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который даст возможность ужесточить контроль над проведением акций протестов в стране.

Новый закон, в частности, расширил полномочия полиции, а также разрешил местным властям не допускать на протесты отдельных граждан, которых ранее признали инициаторами беспорядков.

Отметим, 6 апреля в стране возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". Две колонны с протестующими начали марши Парижем от Площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас. Еще в начале манифестаций 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах.

Кроме того, Twitter отказался распространять рекламную кампанию министерства внутренних дел Франции, которая призывает голосовать на выборах в Европарламент.