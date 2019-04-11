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Во Франции ужесточили контроль над акциями протестов

Новости » Политика    11.04.2019 - 16:31
Во Франции ужесточили контроль над акциями протестов
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/finnishgovernment)

Закон приняли на фоне долгоиграющих протестов "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулигаством, который даст возможность ужесточить контроль над проведением акций протестов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Parisien.

Закон приняли на фоне долгоиграющих протестов "желтых жилетов".

Новый закон, в частности, расширил полномочия полиции, а также разрешил местным властям не допускать на протесты отдельных граждан, которых ранее признали инициаторами беспорядков.

Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности.

Законопроект одобрило Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, 92 парламентария выступили против.

Напомним, масштабные акции движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. "Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 6 апреля в стране возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". Две колонны с протестующими начали марши Парижем от Площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас. Еще в начале манифестаций 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах.

Кроме того, Twitter отказался распространять рекламную кампанию министерства внутренних дел Франции, которая призывает голосовать на выборах в Европарламент. 

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