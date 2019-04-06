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В Париже возобновились акции протеста, десятки задержанных

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 15:44
В Париже возобновились акции протеста, десятки задержанных
Фото: протесты в Париже (AP)

Полиция задержала более 20 протестующих

В субботу, 6 апреля, во французской столице Париже возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Сейчас две колонны с протестующими продвигаются Парижем от Площади Республики и от площади у небоскреба Монпарнас.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, минимум 21 участник движения "желтых жилетов" был задержан из-за попытки провести манифестации в запрещенных зонах. Еще шестерым демонстрантам были сделаны устные предупреждения, среди них один из лидеров движения Эрик Друэ.

Полиция запретила проводить любые демонстрации на площади Звезды, Елисейских полях, в квартале резиденции президента - Елисейского дворца. Также для протестов закрытая площадь Согласия и квартал Национального собрания.

Отмечается, что правоохранители осуществили проверку более 6 тысяч человек, которые вышли сегодня на акции протеста.

Напомним, в минувшую субботу, 30 марта, в антиправительственных акциях протеста во Франции приняли участие свыше 33 тысяч человек. Во время акций протеста по всей стране полиция арестовала 103 манифестантов, из них 37 - арестованы в Париже. В столице Франции участие в протестах приняли почти 5 тысяч демонстрантов.

Кроме того, полиция оштрафовала одного из лидеров движения "желтых жилетов" Эрика Друэ из-за организации демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет.

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