Twitter отказался рекламировать предвыборную кампанию французского правительства

Фото: Twitter (flickr.com/Tom Raftery)

Twitter сослался на закон против распространения фейковых новостей

Социальная сеть Twitter отказался распространять рекламную кампанию министерства внутренних дел Франции, призывает голосовать на выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

В этом случае Twitter сослался на закон против распространения фейковых новостей, принятый во Франции по инициативе самой власти в декабре прошлого года.

Информационное ведомство правительства планировало с помощью кампании со слоганом "Ouijevote" ("Да, я голосую") убедить граждан пойти на выборы, которые состоятся 26 мая. Правительство, в частности, планировал запустить эту кампанию в Twitter.

Цель закон, на который ссылается Twitter, предотвращать "манипуляции информацией". Законодателям, в основном, речь шла о предотвращении распространения фальшивых новостей в таких онлайн сервисах, как Google, Facebook и Twitter. По закону, интернет сервисы имеют обозначать платную политическую рекламу, чтобы избежать манипуляций на выборах. В частности, они должны указывать заказчика и того, кто оплачивает такую рекламу.

Однако в Twitter заявили, что, в отличие от Google и Facebook, в настоящее время не имеет возможности указывать такую информацию. Поэтому в социальной сети решили отказаться от размещения всех политических рекламных кампаний во Франции, включительно с кампанией правительства. В свою очередь информационная служба правительства подчеркивает, что кампания "Да, я голосую" не является рекламой партии или политической силы, а лишь информационным призывом к активности избирателей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сенат Франции принял резолюцию, призывающую к отмене санкций против Российской Федерации. Резолюция имеет рекомендательный характер и не является обов'обязательным для выполнения правительством Франции.

Кроме того, во Франции продолжаются атиурядові протесты "желтых жилетов" . Недавно во Франции оштрафовали лидера протестов. Участнику протестного движения "желтых жилетах" 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет, прокуратура просила применить к Друе один месяц ареста условно, однако двокат Друэ заявил, что будет обжаловать судебное решение.