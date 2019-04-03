ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Twitter отказался рекламировать предвыборную кампанию французского правительства

Новости » Политика    03.04.2019 - 12:04
Twitter отказался рекламировать предвыборную кампанию французского правительства
Фото: Twitter (flickr.com/Tom Raftery)

Twitter сослался на закон против распространения фейковых новостей

Социальная сеть Twitter отказался распространять рекламную кампанию министерства внутренних дел Франции, призывает голосовать на выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

В этом случае Twitter сослался на закон против распространения фейковых новостей, принятый во Франции по инициативе самой власти в декабре прошлого года.

Информационное ведомство правительства планировало с помощью кампании со слоганом "Ouijevote" ("Да, я голосую") убедить граждан пойти на выборы, которые состоятся 26 мая. Правительство, в частности, планировал запустить эту кампанию в Twitter.

Цель закон, на который ссылается Twitter, предотвращать "манипуляции информацией". Законодателям, в основном, речь шла о предотвращении распространения фальшивых новостей в таких онлайн сервисах, как Google, Facebook и Twitter. По закону, интернет сервисы имеют обозначать платную политическую рекламу, чтобы избежать манипуляций на выборах. В частности, они должны указывать заказчика и того, кто оплачивает такую рекламу.

Однако в Twitter заявили, что, в отличие от Google и Facebook, в настоящее время не имеет возможности указывать такую информацию. Поэтому в социальной сети решили отказаться от размещения всех политических рекламных кампаний во Франции, включительно с кампанией правительства. В свою очередь информационная служба правительства подчеркивает, что кампания "Да, я голосую" не является рекламой партии или политической силы, а лишь информационным призывом к активности избирателей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сенат Франции принял резолюцию, призывающую к отмене санкций против Российской Федерации. Резолюция имеет рекомендательный характер и не является обов'обязательным для выполнения правительством Франции.

Кроме того, во Франции продолжаются атиурядові протесты "желтых жилетов" . Недавно во Франции оштрафовали лидера протестов. Участнику протестного движения "желтых жилетах" 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет, прокуратура просила применить к Друе один месяц ареста условно, однако двокат Друэ заявил, что будет обжаловать судебное решение.

ЕС не может быть "заложником" Brexit, - Макрон Греция и Северная Македония договорились о создании посольств
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины политикаФранцияTwitter
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь