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В Париже 13 протестующим предъявлены обвинения в повреждении Триумфальной арки

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 19:57
В Париже 13 протестующим предъявлены обвинения в повреждении Триумфальной арки
Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Трое обвиняемых, в том числе один несовершеннолетний, помещены в камеры предварительного заключения в ожидании суда

В Париже (Франция) 13 задержанным предъявили обвинения в нанесении ущерба Триумфальной арке во время протестов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Liberation.

Трое обвиняемых, в том числе один несовершеннолетний, помещены в камеры предварительного заключения в ожидании суда, остальных правоохранительные органы отпустили под залог.

Задержанных обвиняют в "нанесении вреда объекту культурного наследия".

Отметим, протестующие, которые выступали против повышения цен на топливо, оставили на стенах Триумфальной арки, одного из символов Франции, надписи вроде "Макрона в отставку", "Триумф желтых жилетов".

Отметим, в ходе протестов во Франции погибли четыре человека. Жертв протестов может стать больше - в коме находится 28-летний мужчина, пострадавший в субботних столкновениях с полицией в Тулузе.

Полиция Парижа сообщила, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 и правоохранителями были арестованы 412 человек, 133 человека получили травмы, в том числе сотрудники полиции.

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