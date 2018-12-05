У Парижі 13 протестувальникам пред'явлені звинувачення у пошкодженні Тріумфальної арки

Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Троє обвинувачених, у тому числі один неповнолітній, поміщені в камери попереднього ув'язнення в очікуванні суду

У Парижі (Франція) 13 затриманим висунули звинувачення в нанесенні збитку Тріумфальній арці під час протестів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Liberation.

Троє обвинувачених, у тому числі один неповнолітній, поміщені в камери попереднього ув'язнення в очікуванні суду, інших правоохоронні органи відпустили під заставу.

Затриманих звинувачують в "нанесенні шкоди об'єкту культурної спадщини".

Зазначимо, що протестувальники, які виступали проти підвищення цін на паливо, залишили на стінах Тріумфальної арки, одного із символів Франції, написи на кшталт "Макрона у відставку", "Тріумф жовтих жилетів".

Відзначимо, в ході протестів у Франції загинули чотири людини. Жертв протестів може стати більше - в комі знаходиться 28-річний чоловік, який постраждав у суботніх зіткненнях з поліцією в Тулузі.

Поліція Парижа повідомила, що в результаті зіткнень 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на паливо з 2019 та правоохоронцями були заарештовані 412 осіб, 133 людини отримали травми, у тому числі співробітники поліції.