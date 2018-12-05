Франция отложила решение о повышении цен на продукты питания

Решения о росте цен будут реализованы правительством в январе или феврале
Франция приостановит до начала 2019 года рост минимальных цен на продовольственные продукты из-за антиправительственных протестов в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
По словам министра по вопросам сельского хозяйства Дидье Гийома, решения о росте цен будут реализованы правительством в январе или феврале.
В фермерском союзе FNSEA заявили, что более высокие минимальные цены на продовольствие помогут фермерским хозяйствам бороться с низкими доходами. В союзе отметили, что будут рассматривать задержку принятия мер как "катастрофический сигнал".
Напомним, во Франции представители движения "желтые жилеты" выразили неудовлетворение новыми мерами правительства страны, в частности введением моратория на рост цен на топливо.
Отметим, в ходе протестов во Франции погибли четыре человека. Жертв протестов может стать больше - в коме находится 28-летний мужчина, пострадавший в субботних столкновениях с полицией в Тулузе.
Полиция Парижа сообщила, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 и правоохранителями были арестованы 412 человек, 133 человека получили травмы, в том числе сотрудники полиции.