Франция отложила решение о повышении цен на продукты питания

Фото: Дидье Гийом (twitter.com/RTLFrance)

Решения о росте цен будут реализованы правительством в январе или феврале

Франция приостановит до начала 2019 года рост минимальных цен на продовольственные продукты из-за антиправительственных протестов в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам министра по вопросам сельского хозяйства Дидье Гийома, решения о росте цен будут реализованы правительством в январе или феврале.

В фермерском союзе FNSEA заявили, что более высокие минимальные цены на продовольствие помогут фермерским хозяйствам бороться с низкими доходами. В союзе отметили, что будут рассматривать задержку принятия мер как "катастрофический сигнал".

Напомним, во Франции представители движения "желтые жилеты" выразили неудовлетворение новыми мерами правительства страны, в частности введением моратория на рост цен на топливо.

Отметим, в ходе протестов во Франции погибли четыре человека. Жертв протестов может стать больше - в коме находится 28-летний мужчина, пострадавший в субботних столкновениях с полицией в Тулузе.

Полиция Парижа сообщила, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 и правоохранителями были арестованы 412 человек, 133 человека получили травмы, в том числе сотрудники полиции.