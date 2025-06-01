Париж виступив за спільні санкції з США проти Росії: що планують

Франція заявила про важливість тісної координації з США у питанні запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як пише видання, міністри фінансів і закордонних справ Франції підтвердили необхідність "координації" між Сполученими Штатами і Європою для припинення війни в Україні, приймаючи американських сенаторів, які запропонували санкції проти Москви.

"Після повернення з поїздки в Україну сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь підтвердили свою рішучість чинити тиск на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню, прийнявши масивний пакет санкцій, який вони представили в Конгресі", - сказано у заяві.

Зазначається, що дані санкції включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують нафту, нафтопродукти, газ і нафтопродукти з Росії.

Зауважимо, що Грем під час візиту до Києва заявив, що наступного тижня Сенат може розпочати розгляд законопроєкту про санкції проти РФ.

Санкції проти Росії

Варто нагадати, що 20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії і вже почав роботу над новими обмеженнями.

Водночас лідери Франції, Німеччини, Британії та інших країн Європи заявили, що готові посилити санкції проти Москви, якщо та відмовиться припиняти вогонь чи робити інші кроки до миру.