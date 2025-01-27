У ПАРЄ закликали Путіна і Лукашенка не маніпулювати темою "боротьби з нацизмом"

Диктаторські режими у Білорусі та Росії повинні припинити використовувати антинацистські наративи для виправдання своїх геополітичних амбіцій.

Про це заявив делегат від Литви Еммануеліс Зінгеріс на відкритті зимової сесії Парламентської сесії Ради Європи (ПАРЄ), передає кореспондент РБК-Україна зі Страсбурга.

"Неймовірно, коли диктаторські режими використовують антинацистські наративи і фактично компрометують їх. Як представник сім'ї, яка постраждала від Голокосту, я звертаюся до Путіна і Лукашенка не використовувати фейкові антинацистські гасла. Ми, сім'ї, які постраждали від Голокосту, не дозволяємо їм маніпулювати долею тих, хто був в Освенцимі та Бухенвальді, для своїх політичних, імперіалістичних цілей", - заявив Зінгеріс у промові, присвяченій річниці Голокосту.

Російська пропаганда

Росія систематично використовує риторику боротьби з "нацизмом" як інструмент пропаганди для виправдання своїх агресивних дій проти інших країн. У випадку з Україною російська влада від початку 2014 року активно розповсюджувала тезу про нібито "нацистський режим" у Києві

Тактика спрямована не лише на внутрішню аудиторію Росії, але й на міжнародну спільноту, намагаючись дискредитувати Україну в очах інших країн. Насправді ж такі звинувачення є безпідставними й мають на меті відвернути увагу від імперіалістичних амбіцій країни-терориста та порушень міжнародного права.

Нещодавно чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Маргарити Симоньян Тигран пережив клінічну смерть й впав у кому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.