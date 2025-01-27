Диктаторские режимы в Беларуси и России должны прекратить использовать антинацистские нарративы для оправдания своих геополитических амбиций.

Об этом заявил делегат от Литвы Эммануэлис Зингерис на открытии зимней сессии Парламентской сессии Совета Европы (ПАСЕ), передает корреспондент РБК-Украина из Страсбурга.

"Невероятно, когда диктаторские режимы используют антинацистские нарративы и фактически компрометируют их. Как представитель семьи, пострадавшей от Холокоста, я обращаюсь к Путину и Лукашенко не использовать фейковые антинацистские лозунги. Мы, семьи, пострадавшие от Холокоста, не позволяем им манипулировать судьбой тех, кто был в Освенциме и Бухенвальде, для своих политических, империалистических целей", - заявил Зингерис в речи, посвященной годовщине Холокоста.

Российская пропаганда

Россия систематически использует риторику борьбы с "нацизмом" как инструмент пропаганды для оправдания своих агрессивных действий против других стран. В случае с Украиной российские власти с начала 2014 года активно распространяли тезис о якобы "нацистском режиме" в Киеве

Тактика направлена не только на внутреннюю аудиторию России, но и на международное сообщество, пытаясь дискредитировать Украину в глазах других стран. На самом деле такие обвинения являются безосновательными и имеют целью отвлечь внимание от империалистических амбиций страны-террориста и нарушений международного права.

Недавно муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян Тигран пережил клиническую смерть и впал в кому.

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