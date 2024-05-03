Росія платить рекордні 25% бюджету за параною Путіна, - розвідка США

"Параноїдальний страх" російського диктатора Володимира Путіна перед нібито спробами Заходу "обмежити владу Росії" призвів до витрат приблизно 25% державного бюджету РФ на мілітаризацію, заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Такі оцінки прозвучали під час слухань у Конгресі США 2-го травня.

Гейнс зазначила, що зусилля НАТО були спрямовані на запевнення у зворотному - що Захід не загрожує Росії, утім Путін сам власними рішеннями прискорив “події, яких намагався уникнути”. Йдеться про вступ до НАТО сусідньої Фінляндії і Швеції.

Керівниця розвідки впевнена, що Путін продовжує вірити в існування загрози для РФ і вважає, що збільшення мілітаризації "донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії”.

Сенатор Ангус Кінг поцікавився, яким чином можна переконати Путіна, що НАТО не є агресивним блоком і не збирається вторгатися в Росію. На думку сенатора, російські спецслужби за своєю суттю є "параноїдальною організацією".

“Так, я згодна з вами, що з цим пов’язана певна параноя, він (Путін, - ред.) дійсно вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою”, - відповіла Гейнс.

Стратегічні цілі російського диктатора, за її інформацією, також залишаються незмінними – він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України як підтвердження свого переконання у прагненні США та Європи "обмежити владу Росії”.

Крім того, Гейнс відзначила, що Путін намагається скористатися глобальними подіями, такими як загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, "щоб розділити нас із нашими союзниками”.

Путін наразі переконаний, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, розповіла очільниця Національної розвідки. Вона прогнозує, що агресивна тактика Москви продовжуватиметься, і війна найближчим часом навряд чи завершиться.

На її продовження диктатор готовий витрачати дедалі більше бюджетних коштів. “Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію”, – сказала Гейнс, додавши, що наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Загрози для інших сусідів Росії