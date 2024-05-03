Росія платить рекордні 25% бюджету за параною Путіна, - розвідка США
"Параноїдальний страх" російського диктатора Володимира Путіна перед нібито спробами Заходу "обмежити владу Росії" призвів до витрат приблизно 25% державного бюджету РФ на мілітаризацію, заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Такі оцінки прозвучали під час слухань у Конгресі США 2-го травня.
Гейнс зазначила, що зусилля НАТО були спрямовані на запевнення у зворотному - що Захід не загрожує Росії, утім Путін сам власними рішеннями прискорив “події, яких намагався уникнути”. Йдеться про вступ до НАТО сусідньої Фінляндії і Швеції.
Керівниця розвідки впевнена, що Путін продовжує вірити в існування загрози для РФ і вважає, що збільшення мілітаризації "донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії”.
Сенатор Ангус Кінг поцікавився, яким чином можна переконати Путіна, що НАТО не є агресивним блоком і не збирається вторгатися в Росію. На думку сенатора, російські спецслужби за своєю суттю є "параноїдальною організацією".
“Так, я згодна з вами, що з цим пов’язана певна параноя, він (Путін, - ред.) дійсно вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою”, - відповіла Гейнс.
Стратегічні цілі російського диктатора, за її інформацією, також залишаються незмінними – він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України як підтвердження свого переконання у прагненні США та Європи "обмежити владу Росії”.
Крім того, Гейнс відзначила, що Путін намагається скористатися глобальними подіями, такими як загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, "щоб розділити нас із нашими союзниками”.
Путін наразі переконаний, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, розповіла очільниця Національної розвідки. Вона прогнозує, що агресивна тактика Москви продовжуватиметься, і війна найближчим часом навряд чи завершиться.
На її продовження диктатор готовий витрачати дедалі більше бюджетних коштів. “Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію”, – сказала Гейнс, додавши, що наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.
Загрози для інших сусідів Росії
У Молдові влада переконана, що Кремль намагатиметься підірвати зближення країни з Євросоюзом.
За даними британської розвідки, Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак перед президентськими виборами і референдумом про вступ до ЄС.
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький вважає, що якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву, вони теж зрештою виявляться під прицілом Росії. Він переконаний, що росіяни захоплять країни Балтії "за сім днів". При цьому, відзначив Скібіцький, час реакції НАТО становить десять днів.
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